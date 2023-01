Lukaku, altra panchina a Cremona. Il prestito di un’altra stagione dipende solo da lui

"Oggi a Cremona l’Inter si presenta con il segno dello schiaffo preso dall’Empoli sulla guancia. La squadra di Ballardini non ha mai vinto, quindi Inzaghi deve sfidare anche la legge dei grandi numeri. Barella e Skriniar sono squalificati, al loro posto sono favoriti Asllani e Darmian. In attacco non c’è tempo per verificare se il complesso rodaggio di Lukaku dà segnali positivi e quindi il belga partirà quasi certamente dalla panchina. Nei pochi spezzoni fatti nel 2023 l’attaccante interista non si è certo dimostrato uno spacca partite, anzi. Anche se a ottobre, prima dell’ennesimo riacutizzarsi del fastidio alla cicatrice al bicipite femorale sinistro che lo tormenta da agosto, un gol da subentrato in Champions lo aveva fatto", riporta il Corriere della Sera.