Dalla Palma (CdS): “Lukaku peso insopportabile. Inzaghi deve capire se…”

Big Rom non ha minimamente garantito il suo apporto alla squadra. Si legge infatti: "Entrato subito dopo l’intervallo, con la squadra in vantaggio per 2-1, il belga è diventato quasi subito un peso insopportabile per l’Inter, che lo cercava per alzarsi e non lo trovava mai. Ogni palla diretta a Romelu, tornava indietro respinta dai giocatori del Monza. Non ha forze, evidentemente, l’ex attaccante del Chelsea. Inzaghi dovrà riflettere se utilizzarlo ancora con insistenza per riportarlo in condizioni decenti oppure se trasformarlo definitivamente nell’alternativa a Dzeko. Certo che il pareggio di Monza rappresenta uno stop molto pesante, che potrebbe riportare l’Inter a meno 10 se il Napoli vincesse nel tardo pomeriggio a Genova contro il Napoli. E anche l’ottava vittoria consecutiva della Juve rappresenta un altro grande ostacolo per il club di Zhang.