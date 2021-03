Lukaku fa discutere Piccinini e Di Canio: “Mai dipinto come il Fenomeno”. “Mi sembra…”

Negli studi di Skysport è nata una discussione tra il giornalista e l'ex calciatore sull'attaccante dell'Inter

Oggetto del contendere Romelu Lukaku. A Skysport ne hanno parlato Piccinini e Di Canio. «Ho fatto sempre i complimenti di Lukaku perché è un leader, per come si comporta, per il rapporto con i compagni e con Conte, ma non l'ho mai definito Ronaldo il Fenomeno. È un grandissimo attaccante, non sono stupito, ma non l'ho definito come Ronaldo o Messi. Lukaku è Lukaku», ha sottolineato il giornalista.