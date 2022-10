Inter, Lukaku sarà convocato. “E col Plzen ci saranno almeno 3 novità di formazione”

"La buona notizia di ieri, comunque, è l’allenamento in gruppo (assieme ai nerazzurri non impiegati al Franchi) di Lukaku, che, a questo punto, dovrebbe essere finalmente convocato. Da capire, però, quanta autonomia possa avere. In panchina, dovrebbe rivedersi pure Gagliardini. Nell’undici titolare, invece, ci saranno certamente novità, come Dzeko, Dumfries e Bastoni. Possibile anche che abbia spazio Gosens al posto Dimarco. Più difficile, infine, l’inserimento di Asllani a centrocampo", commenta il CorSport.