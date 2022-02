Lukaku, poco feeling anche con Londra: “In città non c’è nessuno che…”

A Milano passava dagli appartamenti di City Life a quello del Bosco Verticale in un quarto d’ora appena: così stava sempre vicino alla famiglia

E' anche il mancato adattamento alla nuova città uno dei motivi per cui Romelu Lukaku sembra voler davvero tornare all'Inter. La Gazzetta dello Sport spiega infatti come il belga stia faticando a familiarizzare con Londra e con chi ci vive. Spiega la Rosea: "A Milano passava dagli appartamenti di City Life a quello del Bosco Verticale (li possiede ancora) in un quarto d’ora appena: così stava sempre vicino alla famiglia, ma sapeva pure isolarsi. Ora le traversate londinesi sono più stressanti e nella metropoli anche i rapporti si dilatano. Ad esempio, non c’è nessuno che lo fermi per strada e gli dia una carezza al cuore: a Milano l’incoraggiamento era la norma, era l’ossequio dovuto a un sovrano. Si trasformava in benzina in campo".