Lukaku, Biasin: “La Juve fa sapere che identificherà e caccerà i razzisti dallo stadio”

È stato un finale pieno di polemiche. Non che Juve-Inter risparmi qualche volta discussioni e dibattiti. Ma questa volta ci sono di mezzo l'esultanza di Lukaku al gol segnato al 92esimo e che valeva il pari e gli ululati che il belga aveva sentito arrivare dalle tribune. L'arbitro Massa ha punito l'attaccante dell'Inter che aveva silenziato chi lo aveva insultato dopo il penalty segnato. Da lì un parapiglia che ha portato anche all'espulsione di Handanovic e Cuadrado e anche loro due, come Romelu per doppio giallo, salteranno il ritorno.

Alla fine della partita, Inzaghiha parlato solo di esultanza interpretata male. Ma Roc Nation che cura gli interessi e l'immagine di Romelu ha chiarito a tutti - come se i video arrivati dall'Allianz non bastassero - che il loro assistito era stato proprio vittima di cori razzisti. L'arbitro non li ha sentiti? Poteva interpretare diversamente l'esultanza di Romelu a quel punto? Tutte cose che potranno essere più chiare qualora arrivasse un ricorso sulla squalifica del belga. Ma intanto anche la Juventus in serata ha fatto sapere ai giornalisti che chi ha insultato l'interista verrà cacciato dallo stadio. "La Juventus (mi) fa sapere che identificherà e caccerà i razzisti dallo stadio “come abbiamo sempre fatto”. BRAVI", ha scritto Biasin riportando le parole che arrivano dalla società bianconera che ha quindi ammesso che i cori nei confronti del calciatore nerazzurro ci sono stati. Se l'arbitro li avesse sentiti (doveva essere sullo stesso campo, in teoria almeno), davvero quell'esultanza con la mano a silenziare chi parla troppo era da considerarsi da ammonizione?