Lukaku, ricordi positivi nei precedenti con la Roma: chance per convincere Inzaghi

L'attaccante belga, dopo una prima parte di stagione complicata, sta ritrovando in questo finale la forma migliore

In vista del match di sabato contro la Roma, l'Inter dovrebbe rilanciare dal primo minuto Romelu Lukaku: l'attaccante belga, dopo una prima parte di stagione complicata, sta ritrovando in questo finale la forma migliore, come dimostrano la doppietta segnata contro l'Empoli e i due assist messi a referto contro la Lazio.