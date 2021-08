Lukaku: “Bello tornare al Chelsea. In Italia ho imparato molto. Questa squadra…”

Le parole del giocatore in conferenza stampa

In casa Chelsea oggi è il giorno di Romelu Lukaku. L'attaccante belga si è presentato ai tifosi Blues in conferenza stampa. L'ex Inter si dice pronto in vista del derby di Londra contro l'Arsenal in programma domenica. "Sì, mi sono allenato. Ho fatto tutta la preparazione con l'Inter, ora cerco di far stare meglio i miei compagni, sono a disposizione del mister se mi vuole. Ora ho la possibilità di unirmi a una squadra molto affamata e ambiziosa, non vedo l'ora di aiutarli".