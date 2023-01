Damascelli: “L’Inter non sa soffrire, Lukaku un problema. E mugugni in panchina”

Tony Damascelli, nel suo editoriale per Il Giornale, ha analizzato la sfida di ieri sera tra Monza e Inter: "L'Inter sbaglia l'uscita di Monza. Gioca venti minuti e poi sparisce dinanzi alla montata agonistica e tattica dei brianzoli. La vittoria sul Napoli è cancellata da una prova sbiadita, la squadra soffre in ogni zona e Lukaku è un problema, inesistente, sempre anticipato. Il Monza superbo si era fatto male da solo con una delle partenze idiote da dietro, il monzese Mari aveva consegnato il vantaggio a Lautaro, poi remi in barca e deriva finale. L'Inter non sa soffrire e va in affanno, deve recuperare gli uomini prima dei punti, notati mugugni dei panchinari".