Lukaku procuratore, chiama Inter e Chelsea per chiudere il suo trasferimento

"Il ritorno di Lukaku è di un’elevata complessità finanziaria, non basta la volontà per arrivare al traguardo. Bisogna avere una profonda conoscenza delle leggi internazionali e in materia fiscale. In questa storia manca una figura: il procuratore. Il giocatore venne all’Inter la prima volta assistito da Federico Pastorello. Dopo due anni, fu lo stesso Pastorello a portarlo al Chelsea. Oggi non c’è più. Incomprensioni hanno fatto saltare il rapporto, Lukaku, in sostanza, si sta trasferendo da solo. Lukaku è il primo calciatore che fa anche il procuratore, chiama l’Inter, si mette d’accordo, chiama il Chelsea e fa incontrare i club. In realtà l’attaccante è seguito dall’avvocato Sebastien Ledure", spiega il Corriere della Sera.