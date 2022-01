Lukaku, il Chelsea cerca nuovi acquirenti: il PSG ci pensa per il dopo Mbappé?

L'ex attaccante dell'Inter potrebbe lasciare nuovamente Londra dopo le dichiarazioni delle scorse settimane

Non si è ancora placato il clamore intorno a Romelu Lukaku dopo le dichiarazioni rilasciate nelle scorse settimane. Nonostante le scuse pubbliche e il ritorno in campo, il suo futuro potrebbe comunque essere lontano dal Chelsea: secondo quanto riporta il Sun, Roman Abramovich starebbe valutando una sua potenziale vendita, a patto di recuperare la maggior parte dei soldi spesi. Ciò avrebbe messo in "allerta rossa" diverse big europee, incluso il PSG. I parigini sono rassegnati al fatto che Kylian Mbappe lascerà il Parco dei Principi una volta scaduto il suo contratto a giugno. Il presidente Nasser Al-Khelaifi sarebbe un grande fan di Lukaku e lo considera un sostituto del francese.