Lukaku, record negativo: 7 palloni toccati in 90 minuti, nessuno ha fatto peggio

Proseguono le difficoltà al Chelsea dell'ex attaccante dell'Inter: contro il Crystal Palace altra prestazione opaca

Il ritorno di Romelu Lukaku al Chelsea dopo 8 anni non sta andando secondo le aspettative: solo 5 i gol segnati fin qui in campionato, 10 in totale considerando tutte le competizioni, e un rendimento tutt'altro che esaltante per l'attaccante belga. L'ex bomber dell'Inter, nella sfida di ieri contro il Crystal Palace, ha fatto registrare un nuovo recordo negativo: solo 7 palloni toccati in 90 minuti, mai nessuno ha fatto peggio in Premier League dal 2003/04, stagioni in cui questi dati sono diventati disponibili.