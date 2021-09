Inter, l’addio di Lukaku ha responsabilizzato tutti. E Lautaro è diventato una certezza

Altra vittoria per l'Inter che batte 6-1 il Bologna e vola in vetta alla classifica momentaneamente

"La sensazione delle prime partite stagionali, infatti, è che l’addio di un trascinatore come Lukaku ha finito per responsabilizzare tutti gli altri. L’anno scorso sono stati dei meravigliosi interpreti, ma soprattutto al servizio dell’attaccante belga, mentre questa volta tutti hanno deciso di alzare l’asticella personale e non accontentarsi più di fare da preziosi supporti. Come Lautaro Martinez, una certezza già nella passata stagione e ora sempre più decisivo in zona gol: a segno in tutte e tre le giornate in cui è sceso in campo (il Bologna è diventata la 19^ squadra diversa a cui sigla una rete in Serie A), sempre puntuale all’appuntamento in area di rigore. Ma anche senza il Toro i nerazzurri sono una meraviglia in attacco e si sono dimostrati efficaci e devastanti sia con l’utilizzo dei due centravanti che con il trequartista in appoggio all’unica punta", aggiunge il portale sportivo.