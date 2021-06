Lukaku, richiesta ufficiale di incontrare Eriksen. “Improbabile per due motivi”

In vista della sfida del suo Belgio contro la Danimarca, Romelu Lukaku ha chiesto di poter incontrare Eriksen

Giovedì 17 giugno è il giorno della sfida tra Belgio e Danimarca, quello che sarebbe potuto essere il match clou del girone ma anche un incrocio tra due interisti come Lukakued Eriksen. Il danese è ancora all'ospedale di Copenaghen in seguito all'arresto cardiaco occorsogli sabato contro la Finlandia. "Il centravanti dell’Inter, assieme a Jan Vertonghen, ex compagno di Chris al Tottenham, ha chiesto ufficialmente di poter vedere Eriksen per qualche secondo in ospedale: dopo i pianti e le preghiere di sabato davanti alla tv, la visita riscalderebbe il cuore del belga", evidenzia La Gazzetta dello Sport.