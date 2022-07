Lukaku ha già riconquistato compagni e tifosi. GdS: “Il monito della Curva Nord…”

Un gol "di forza", il primo dal suo ritorno all'Inter. Segnato in amichevole, certo, ma sappiamo tutti quanto gonfiare la rete sia importante per un attaccante, in partitella così come in un test ufficiale. Romelu Lukaku ha potuto ascoltare nuovamente il boato dei tifosi nerazzurri, dimostrando con umiltà e sudore di voler mettersi alle spalle quanto prima la fuga della scorsa estate al Chelsea. Il comunicato della Curva Nord, piuttosto fredda al momento del suo arrivo a Milano, sembra essere ormai acqua passata, come scrive La Gazzetta dello Sport: