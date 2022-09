Lukaku, niente San Siro è ancora in Belgio. Tornerà nelle prossime ore, il rientro…

Doveva essere in tribuna ieri sera per Inter-Torino, invece Romelu Lukaku è ancora in Belgio. Inzaghi spera di riaverlo presto

Andrea Della Sala

Doveva essere in tribuna ieri sera per Inter Torino, invece Romelu Lukaku è ancora in Belgio. L'Inter spera che possa recuperare il prima possibile per aiutare la squadra a uscire da un momento complicato.

Come riporta il Corriere dello Sport "Lukaku, annunciato in tribuna, è rimasto in Belgio e tornerà a Milano nelle prossime ore. Se non gli riuscisse il recupero per la trasferta di Udine tra sette giorni, Big Rom si rivedrà dopo la sosta".