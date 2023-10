Lukaku, è Mourinho l’uomo giusto per la rinascita. E la Roma studia un piano per trattenerlo

"A Roma ha trovato in Mourinho l’allenatore e l’uomo giusto per rinascere. Solo Batistuta, nella stagione dello scudetto 2000-2001, era partito meglio: 10 gol nelle prime nove partite. Lukaku è in prestito alla Roma, che ha pagato al Chelsea 5 milioni per averlo fino al termine della stagione. Ridiscutendo il suo contratto, al ribasso, ha inserito una clausola rescissoria di 43 milioni, che vale per tutti e non solo per la Roma", riporta il Corriere della Sera.