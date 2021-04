Lukaku-Inter, sana dipendenza. C’è un’equazione elementare che vale lo scudetto

L'Inter e Lukaku non sarebbero gli stessi senza l'altro. Una sana dipendenza che ha reso migliori entrambe le parti

"Tra Romelu Lukaku e l’Inter corre un rapporto di reciproca e sana dipendenza (...). Perché solo Conte è stato in grado di costruire una squadra capace di esaltare le sue doti; allo stesso tempo la seconda, senza di lui, varrebbe molto meno. L’equazione è elementare: Lukaku ha messo lo zampino nel 40% delle reti dell’Inter, ha firmato 20 gol e 7 assist nelle 27 presenze in campionato, contribuisce in media ad un gol a partita. Con lui in campo, di fatto, la squadra parte in vantaggio. In cambio, l’Inter gli sta consegnando la possibilità di consacrarsi attraverso lo scudetto".