Sassuolo-Inter, GdS: “Lukaku, la missione forma procede. Un velo di ruggine”

La Gazzetta dello Sport ha giudicato come 'reattiva' la prestazione mostrata nella gara col Sassuolo. "Il belga continua a mettere benzina nel motore, ad aumentare la reattività, a cercare con insistenza la porta, a fare da boa ma anche a scattare in profondità. Insomma, sta tornando se stesso dopo mesi in infermeria, sta ricominciando a spaventare le difese nemiche. Stavolta la palla non è entrata, un po’ per quel velo di ruggine che ancora rimane e un po’ per qualche fortunata deviazione dei difensori neroverdi, ma il progetto di ritorno in forma procede secondo programma. Chiunque sarà il suo partner d’attacco contro il Napoli, Romelu è deciso a cambiare rotta già a inizio 2023: Spalletti e il suo marcatore Kim sono già avvisati", si legge sulla rosea a proposito del suo momento.