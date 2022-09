GdS – Lukaku è lo sblocca-Inter: cosa porterà Romelu dentro e fuori dal campo

E' partito in casa Inter il conto alla rovescia verso il ritorno in campo di Romelu Lukaku. Anche perché senza il belga la squadra perde molto non solo in termini di gol. Si legge infatti sulla Gazzetta dello Sport: "Le difficoltà enormi nella costruzione di gioco emersi con Bayern e Torino sono figlie anche di un appoggio semplice mancante in zona offensiva. A volte il piano B con Dzeko è risciuto, molte altre no. Lukaku è garanzie di pericolosità anche in situazioni apparentemente di semplice lettura degli avversari. È, in estrema sintesi, una preoccupazione perenne per i rivali, che avendo di fronte il belga non possono accorciare troppo, dovendosi preoccupare anche dei metri “liberi” dietro le spalle. Fattore per tutti, persino per la fase difensiva di Inzaghi appunto. Lukaku è lo sblocca-Inter. Lo è nella ricerca del gioco che manca, perché aggiunge soluzioni che nessun altro può fornire, non avendo Inzaghi altri giocatori con caratteristiche simili in organico. Ma Romelu lo è anche in termini psicologici: se non è un leader assoluto nello spogliatoio, lo è certamente dal punto di vista tecnico. L’obiettivo ora è rimetterlo in campo".