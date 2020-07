Inter-Lukaku, TS: “Rom ha vinto il suo scudetto personale: impatto devastante, ma per l’Oscar…”

All’andata fu lui a deciderla con una doppietta. Oggi, Romelu Lukaku ritorna tra i titolari in attacco contro il Bologna dopo il turno di riposo concessogli da Conte contro il Brescia. Il belga, al primo anno in Italia, ha dimostrato tutto il proprio valore. “Al netto di quello che potrà accadere in questa estate in cui si gioca a perdifiato, resta però lo “scudetto” vinto da Big Rom che, nel primo anno in Italia, ha dimostrato di saper avere un impatto devastante nella nostra Serie A, diventando centro di gravità del gioco dell’Inter disegnata da Antonio Conte come un abito su misura per lui. Per l’Oscar, il belga dovrà diventare decisivo pure nei big match, però i suoi 25 gol italiani – a due dal record in carriera – dimostrano perché Conte abbia insistito tanto per averlo con Steven Zhang che, per strapparlo al Manchester United, ha dovuto finanziare il trasferimento più oneroso nella storia del club”, commenta infatti Tuttosport.

RECORD ED ERIKSEN – Ora Lukaku punta, come detto, al record. Attualmente l’ex United è a quota 25, non distante da quei 27 siglati allo United nel 2017/2018 tra Premier e Coppe. E il rendimento di quest’anno spiega il perché Conte abbia insistito così tanto per convincere Zhang ad investire la cifra più alta mai investita sul mercato nella storia dell’Inter. Oltre a Lukaku, tornerà anche Eriksen, mentre c’è un ballottaggio tra Sanchez e Lautaro per il terzo elemento offensivo. Da segnalare, soprattutto, il ritorno in campo di Brozovic, recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi dal match di Coppa Italia contro il Napoli del 13 giugno scorso. Sulle fasce dovrebbero rivedersi, invece, Candreva e Biraghi mentre in difesa c’è il ballottaggio tra Godin e D’Ambrosio.