Inter, Lukaku carico: ieri allenamento ad Appiano. Ma il segnale più importante è un altro

Romelu Lukaku è tornato a lavorare in campo ad Appiano Gentile. Un segnale importante per l'attaccante dell'Inter , che sarà in campo alla ripresa contro la Roma. Come scrive il Corriere dello Sport, però, Big Rom ha dato anche un altro segno tangibile della sua voglia di tornare al più presto, dato che ha preferito tornare a Milano, quando sarebbe potuto restare in Belgio:

"Ieri l'ex Chelsea ha svolto il primo allenamento sul campo dopo le tante sedute di fisioterapia che hanno scandito le settimane trascorse dalla distrazione dei flessori della coscia sinistra accusata domenica 28 agosto in allenamento. Non ha forzato, ma si tratta comunque di un segnale importante. Reduce da una settimana di lavoro in Belgio con lo staff dei Diavoli Rossi e da una alla Pinetina, avrebbe potuto continuare la rieducazione in patria, ma ha preferito rientrare nella sua Milano per stare vicino alla squadra e respirare l'aria dello spogliatoio. Tornerà in gruppo solo tra qualche giorno, anche perché adesso alla Pinetina ci sono appena 6 giocatori di movimento più 2 portieri e alcuni elementi della Primavera. In ogni caso contro la Roma sarà regolarmente al suo posto e il suo recupero per Inzaghi è la miglior notizia possibile: il bomber è mancato terribilmente all'Inter".