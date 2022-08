Lukaku, innesto non facile per l’Inter. TS: “Nel primo tempo sembrava Icardi”

L'attaccante belga è apparso in grande difficoltà contro la Lazio, non solo fisica: prestazione da dimenticare

Tra i protagonisti in negativo della sconfitta dell'Inter sul campo della Lazio c'è Romelu Lukaku: l'attaccante belga è sembrato appesantito, impacciato, incapace di mettere in difficoltà Patric e Romagnoli, e nel primo tempo ha fatto scalpore il dato suoi palloni toccato (solamente 6). Tuttosport non risparmia critiche:

"La squadra di Simone Inzaghi è stata presa a pallate, confermando come gli stenti di Lecce, con la vittoria strappata soltanto al minuto 95 grazie a Dumfries, fossero figli di problemi che si sono palesati pure all'Olimpico, però contro un avversario di ben altra qualità. Segnali che arrivavano già dal pre-campionato, in cui l'Inter ha vinto soltanto con il Lugano, e che confermano come l'innesto di Lukaku non sia così facile come qualcuno credeva. Big Rom ha toccato soltanto 6 palloni nel primo tempo quando si sono rivisti i mitici "lancioni" di De Vrij: peccato che con Conte l'Inter si muovesse a fisarmonica e quei palloni lanciati con la catapulta erano funzionali a scatenare le ripartenze, mentre questa Inter è lunga e larga e quelle giocate sono totalmente inutili. [...] Nel primo tempo tocca 6 palloni, media da Icardi nei bei tempi andati. Il dato, da sé, fotografa le sue difficoltà".