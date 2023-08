GdS – Lukaku, sette cambi per 333 milioni. Ora ha solo l’offerta dell’Al-Hilal

Focus su Romelu Lukaku oggi sulle pagine della Gazzetta dello Sport. In particolare, sui soldi spostati dall’attaccante belga, che è dietro solo a Neymar. “E il brasiliano, accasatosi di recente all’Al Hilal, mette tutti in fila, dopo aver cambiato maglia tre volte, spostando la bellezza di 400 milioni di euro in cartellini. Nel dettaglio, O Ney passò dal Santos al Barcellona per 88 milioni, quindi dal Barça al Psg per 222 milioni, infine l’approdo in Arabia Saudita, che ha fruttato ai parigini 90 milioni. Lukaku non si è mai spinto oltre i 200 milioni con una singola operazione, ma in compenso sono già sette gli affari che l’hanno coinvolto in carriera. E l’ottavo resta nell’aria, con Big Rom per ora fuori rosa al Chelsea, ma in cerca di una nuova sistemazione.