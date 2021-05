Lukaku, che sorriso! Si mette in posa con Versace. Gli risponde pure Donatella

Il belga, tra i principali fautori dello scudetto nerazzurro, compirà 28 anni tra qualche giorno: è nato il 13 maggio del 1993

Romelu Lukakuha un sorriso stampato in faccia e si vede da lontano che è un momento felice per lui. Ha vinto lo scudetto con l'Inter e ha festeggiato un traguardo importante prima da solo poi insieme ai suoi compagni. Tra qualche giorno, l'attaccante nerazzurro compirà 28 anni e si è messo in posa con una foto in sui si mostra molto sereno: "Quando manca poco al tuo compleanno", ha scritto in un post su Instagram.