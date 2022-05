Lukaku aspetta l’Inter. Intanto spuntano sorrisi social

Il giocatore belga vuole tornare a Milano e ha dato mandato al suo legale di occuparsi della questione. Ieri giornata un po' speciale per lui

Oggi il suo legale incontrerà l'Inter per capire se il suo ritorno a Milano, dopo l'addio clamoroso di una stagione fa, sarà possibile. Romelu Lukaku se ne è andato un'estate fa perché sognava Londra, il riscatto in Premier, nel Chelsea campione d'Europa. Ma la stagione non è andata come voleva e quel sogno si è spezzato. Al risveglio si è ritrovato in mano la concretezza di quanto era riuscito a fare con la squadra nerazzurra. Era un'altra epoca però, quella di Conte, suo mentore, che dalla stessa città è andato via ancora prima che lui decidesse di dirle addio.

Se ha fatto sapere a tutti, a metà anno, che sarebbe voluto tornare all'Inter è perché quello che ha sentito nei suoi due anni in nerazzurro non lo ha ritrovato. Ha lasciato i tifosi che lo avevano accolto come un re provocando la loro tristezza e anche la loro rabbia. Dispiacere che gli è stato manifestato sui social, con il murales dello scudetto cancellato in fretta e furia per la delusione. Con le maglie con la scritta traditore che erano arrivate in sede. E i salvadanai per le monetine in segno di protesta per la decisione sua di andare e quella della società che alla fine ha accettato di lasciarlo partire. Impossibile dire no a quelle cifre si diceva. Già ma forse i soldi non sono tutto se bastano pochi mesi per ripensarci. E allora ora il futuro del belga è al bivio, con l'Inter pronto ad accontentarlo se vuole dimezzarsi lo stipendio e tornare in prestito. Ma chissà cosa deciderà di fare il Chelsea, che ora ha un nuovo proprietario.