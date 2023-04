Lukaku squalificato? Romelu voleva giocare il ritorno e ha sperato fino alla fine

"L’interista, nonostante tutto, ha sperato fino alla fine: non certo in un colpo di spugna, ma in un messaggio simbolico che il “sistema” avrebbe potuto far passare attraverso il giudice sportivo. Pur sapendo che in punta di diritto non c’erano margini per cambiare lo stato delle cose, l’attaccante puntava a una qualche forma di deroga per una causa più che giusta. Per un movimento complessivo che sta montando. Al di là della voglia di stare in campo al ritorno con la Juve, pesa il considerarsi vittima di un’ingiustizia, anche alla luce della squalifica della curva Juve: è stata la conferma che i cori odiosi di una parte di quel settore erano partiti molto prima del rigore", spiega La Gazzetta dello Sport.