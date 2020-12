Lukaku: “Stasera era una finale, sono molto contento. Dobbiamo pensare a sabato perché…”

“Io sono molto contento per questa vittoria, era molto importante oggi: era una finale come tutte le altre partite. Specialmente in CL. Sono molto contento, dobbiamo continuare così. Se questa vittoria può cambiare la stagione dell’Inter? Speriamo di sì. Dobbiamo continuare così, sabato abbiamo un’altra partita difficile. Dobbiamo fare meglio anche in campionato e crescere per migliorare. Speriamo di fare prima una bella partita contro il Bologna così che sia una partita di preparazione contro lo Shaktar”. Le parole di Romelu Lukaku dopo la vittoria in Champions League.

(Inter TV)