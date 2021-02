CorSera – Lukaku, tabù Juve: 0 gol e 0 assist in quattro partite. “Conte si augura che…”

“La strada per la finale è strettissima, non ci sono margini d’errore per l’Inter se non vuole collezionare la terza eliminazione della stagione, dopo la doppia (Champions e Europa League) di dicembre”. Apre così l’articolo del Corriere della Sera in merito alla semifinale di ritorno di Coppa Italia. L’Inter ha la necessità di vincere e segnare tanto perché la vittoria per 1-0 non basterebbe per passare il turno. “Bisogna segnare almeno due reti, vincere su un campo dove il successo manca da più di nove anni, novembre 2012, e dove l’anno scorso i nerazzurri persero l’ultimo match prima del lockdown di marzo. Occorre un’impresa e Antonio Conte lo sa bene”, spiega il quotidiano.

Inter, niente amnesie

L’Inter ritrova Hakimi e Lukaku rispetto al match d’andata e sia il marocchino che il belga erano in campo nel successo in campionato dei nerazzurri sulla Juve del 17 gennaio scorso. L’impresa è possibile ma occorre essere perfetti: “Vanno eliminate le amnesie dei singoli, errori pagati a caro prezzo. La difesa si è messa a posto e almeno in campionato è blindata da quattro turni. Non prenderle fa sempre la differenza, ma stavolta bisogna segnare e tanto”, afferma il CorSera che evidenzia come l’Inter sia il miglior attacco della Serie A (51 gol) e che affronti la miglior difesa (18 gol subiti dalla Juve).

Lukaku, tabù Juventus

L’Inter cerca la finale di Coppa che manca dal 2011 e Conte punta a dimenticare l’eliminazione della scorsa edizione contro il Napoli, oltre che provare a vincere il trofeo che finora gli manca. “Voglia di infrangere un altro muro ce l’ha anche Lukaku che in quattro partite contro la Juventus, tre con l’Inter, una quando era al Manchester United, non è mai riuscito a segnare né a servire un assist. Il centravanti belga ha sempre preso parte ad almeno una rete contro tutte le formazioni affrontate almeno quattro volte da quando è all’Inter. Conte spera sia quella giusta, anche se l’ultima sconfitta interna della Juventus in Coppa Italia risale al marzo 2015, l’1-2 contro la Fiorentina”, aggiunge il quotidiano.