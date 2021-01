Superbowl il 7 febbraio, Lukaku tifa Tampa Bay. In Belgio: “Guarderà la partita in TV e…”

Nella notte tra il 7 e l’8 febbraio andrà in scena il Superbowl, l’atto che conclude la stagione del football americano: da un lato i Tampa Bay Buccaneers di Tom Brady, dall’altra i Kansas City Chiefs campioni in carica. I Buccaneers avranno un tifoso d’eccezione, ossia Romelu Lukaku che parteggia per la franchigia della Florida per via della grande amicizia con Leonard Fournette, una delle stesse di Tamba Bay, visto che i due si sono conosciuti tramite l’agenzia Roc Nation, fondata da Jay-Z e sono diventati poi amici. “Visto che l’Inter giocherà venerdì 5 febbraio in Serie A, non ci sono dubbi sul fatto che Romelu Lukaku guarderà in TV la partita nella notte tra il 7 e l’8 febbraio per incoraggiare il suo amico”, scrive il portale belga dhnet.be.