Lukaku, tegola per Inzaghi: non è da escludere questo scenario. Più plausibile…

L'attaccante belga potrebbe rientrare solo dopo la sosta. Una brutta notizia per l'Inter e il tecnico nerazzurro

Distrazione dei flessori della coscia sinistra. È il responso degli esami cui Romelu Lukaku è stato sottoposto nella giornata di ieri. Traduzione: Big Rom potrebbe tornare solo dopo la sosta. "Una distrazione richiede dalle 3 alle 4 settimane per il completo recupero. Non è da escludere del tutto che i tempi si possano accorciare, ma si tratta di casi particolari, non certo della normalità".