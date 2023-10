Lukaku-Thuram, quasi un passaggio di consegne. “Marcus non segna come Lautaro ma…”

"È stato come un passaggio di consegne. Nella serata del ritorno a San Siro di Lukaku, a prendersi la scena è stato proprio Thuram, promosso titolare come spalla di Lautaro quando il belga ha scelto di non tornare in nerazzurro. Tanti nerazzurri hanno mostrato di sentire particolarmente la partita e tra questi anche il Toro, rimasto in apnea per 90’. L’ex Gladbach, invece, era libero mentalmente e ha finito per fare la differenza". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al guizzo di Thuram che ha permesso all'Inter di battere la Roma e di consolidare il primo posto in classifica.