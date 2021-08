EDICOLA TS – Via Lukaku, ira dei tifosi: #Suningout

"Via Lukaku, ira dei tifosi: #Suningout". Recita così il titolo dedicato all'Inter da Tuttosport sulla prima pagina di martedì 10 agosto 2021

"Via Lukaku, ira dei tifosi: #Suningout". Recita così il titolo dedicato all'Inter da Tuttosport sulla prima pagina di martedì 10 agosto 2021. "Dzeko c'è, l'Inter su Correa. Vlahovic costa 60 mln", si legge. In copertina spazio a Jacobs e alla Juventus, mentre si parla anche di mercato Torino con Belotti in bilico.