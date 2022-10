Lukaku titolare contro il Bayern Monaco? Ecco l’idea di Inzaghi. Per l’Inter…

Romelu Lukaku scalpita. L'attaccante belga, dopo essere tornato in campo nei minuti finali delle partite contro Viktoria Plzen (in cui ha anche segnato) e Sampdoria, spera di aumentare ulteriormente il proprio minutaggio già a partire dal match di domani contro il Bayern Monaco, con l'obiettivo di tornare quanto prima al 100%. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "L'allenatore vuole andare per gradi, dopo essersi confrontato sul tema con il suo staff e pure con i medici nerazzurri. Basta voltarsi per capire. Undici minuti (recupero compreso) giocati con il Viktoria Plzen sono stati più che sufficienti per tornare al gol, per esaltare ed esaltarsi, ma non per illudersi. Avanti piano. Con la Sampdoria i minuti sono quasi triplicati: 28. Ma è qui che Lukaku ha dato la sensazione di essere ancora un po' indietro. Di aver bisogno di gestire il suo tempo e il suo fisico dentro la partita. È Romelu ma non è ancora Lukaku, verrebbe da dire. Nel senso che resta una presenza importante anche in termini di spogliatoio, seduto lì in panchina o comunque dentro i convocati. Ma non è ancora il giocatore che spacca le partite. Immaginarlo dunque titolare domani contro il Bayern è con ogni probabilità eccessivo. Inzaghi deciderà oggi, le indicazioni però vanno in un'altra direzione. Che sono quelle di un minutaggio che necessariamente dovrà aumentare. Possibile che Lukaku giochi un tempo a Monaco, forse qualcosa in meno. Che dunque entri a inizio ripresa".