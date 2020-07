Lukaku rischia di saltare Inter-Torino? Repubblica: “Tra domani e domenica…”

Scondo quanto riportato da Repubblica, l’Inter e Conte rischiano di dover fare a meno di Romelu Lukaku per la sfida interna contro il Torino, in programma lunedì sera a San Siro. Il gigante belga è uscito per un problema alla schiena e all’adduttore nel finale del match contro il Verona. “Le condizioni di Lukaku, migliore in campo per l’Inter contro i veronesi, saranno valutate dallo staff medico dell’Inter fra domani e domenica”, evidenzia il quotidiano che spiega come Lukaku sia l’unico giocatore insostituibile per Conte. Ai nerazzurri manca infatti un vice-Lukaku ma il rendimento del belga è stato totale, sia dal punto di vista realizzativo (20 gol in Serie A, 25 in stagione) che come faro per tutta la squadra.