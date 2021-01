Lukaku, trascinatore totale: “Senza tifosi durante Inter-Juve notato particolare significativo”

Il vero trascinatore dell’Inter di Antonio Conte che punta allo scudetto si chiama Romelu Lukaku. E’ lui l’uomo designato a guidare la squadra in campo, a supportarla e a spronare sempre i compagni. Un giocatore totale, anche quando non arriva il gol, come contro la Juventus. E Tuttosport sottolinea questo ruolo:

“L’Inter (…) ha in Romelu Lukaku il leader e il trascinatore in campo. Contro la Juventus non ha segnato, ma la sua prestazione è stata notevolmente diversa (…). Grazie anche alla sfortuna di non avere tifosi allo stadio, si è colto ancora di più il ruolo di capo-popolo di “Big Rom” in campo. Il centravanti è una sorta di assistente di Conte, parla a tutti i compagni, li sprona, indica ai difensori e centrocampisti da quale parte far iniziare la manovra. Un giocatore totale che ha personalizzato il gioco dell’Inter, dando ai nerazzurri un’identità chiara“.

(Fonte: Tuttosport)