Lukaku-Chelsea, è tregua fino a giugno: “Scuse e possibile maxi multa”

Il caso Lukaku non è risolto in casa Chelsea. Dopo il meeting di ieri, si è arrivati a una pace forzata. Come svela La Gazzetta dello Sport, “il Chelsea ieri gli ha fatto capire che ai Blues resterà a gennaio e a giugno. Il club non intende metterlo sul mercato, avendolo pagato all’Inter 115 milioni di euro e passandogli ogni anno 12 milioni netti di ingaggio”. Ora, prima di tornare tra i convocati, Lukaku dovrà scusarsi con tutto l’ambiente, in primis i compagni, rimasti increduli per le parole del belga.