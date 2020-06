Trevisani: “Inter, sei gol dal Sassuolo: merito dei neroverdi. Lukaku fa 30 gol all’anno, ma…”

«Inter in difficoltà sempre, nei novanta minuti meglio il Sassuolo. Sei gol incassati da in due partite, ci sono dei meriti della squadra di De Zerbi». Riccardo Trevisani, alla fine della gara tra i nerazzurri e i neroverdi ha analizzato la partita di San Siro e ha sottolineato la serata storta dei nerazzurri.

«Eriksen ha fatto fatica a trovare spazi – ha aggiunto – e non ha trovato mai la sua posizione. Conte ha pensato al tournover? Devi fare i punti in questo momento e se i punti non lo fai la rincorsa alla Lazio e alla Juve diventa difficile. A Lukaku servono 100 tiri per fare 30 gol in una stagione ma sicuramente aiuta tanto la squadra. L’Inter non soffre mai tantissimo in difesa, ha sofferto molto con la Juve e con il Sassuolo. Sicuramente potrebbe giocare meglio, ma ha delle attenuanti. L’Inter di Sensi è durata un mese e mezzo e ha fatto 18 punti, col Barcellona ha giocato una grande partita. Poi Sensi non ce l’ha più avuto. Il difetto dei nerazzurri è strutturale, va in affanno spesso».

(Fonte: SS24)