Inter, Lukaku ha un desiderio che vale doppio. Anzi, triplo: “Riuscirci contro la Juve…”

Sarà una partita importante per Romelu Lukaku che, come scrive oggi Tuttosport, ha tanti buoni motivi per dare il massimo contro la Juventus. Quella che, tra l’altro, nell’estate del 2019 sarebbe potuta diventare la sua squadra, prima che Big Rom si trasferisse definitivamente all’Inter. Scrive il quotidiano:

“Domani a Torino, il gigante belga ha l’occasione di passare una bella mano di regalare una finale di Coppa Italia che a latitudini interiste manca da ormai dieci lunghissimi anni. Lukaku, a corredo, insegue il gol numero 300 in carriera: il pallottoliere segna 298 (241 reti nei club, 57 in Nazionale). Avvicinare la cifra tonda proprio contro la Juve e CR7 varrebbe doppio, anche perché ai bianconeri il belga non ha mai fatto gol, neanche in Champions ai tempi dello United. Juve che, nell’estate che l’ha poi portato all’Inter, poteva diventare la sua squadra se Paulo Dybala avesse accettato la trattativa“.

(Fonte: Tuttosport)