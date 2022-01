Tuchel: “Lukaku sa gestire la pressione. Ed è già proiettato in avanti”

Le parole dell'allenatore del Chelsea che ha elogiato il calciatore nel giorno del ritorno in campo dopo il caso sollevato in un'intervista con parole al miele per l'Inter

Eva A. Provenzano

Dopo la gara contro il Tottenham, Tuchel è tornato a parlare di Romelu Lukaku e della sua intervista, rilasciata a Skysport, in cui parlava del suo desiderio di tornare prima o poi all'Inter. Lo avevano messo fuori rosa, poi lui ha chiesto scusa. Ed è tornato a giocare nella gara contro il suo ex allenatore, Conte, nella semifinale di andata della Coppa di Lega. La partita è finita due a zero per i Blues.

Di lui, il tecnico del Chelsea ha detto: «Sono molto felice di come è rientrato in squadra vedendolo ogni giorno ero sicuro che non avrebbe risentito di quanto è successo. Anche negli ultimi giorni mi è sembrato rilassato e comunque a suo agio in questa situazione, mentalmente già proiettato in avanti. Romelu sa gestire pressione e problemi e ha fornito una buona prestazione aiutando tanto in fase difensiva. E creando anche qualche occasione, quindi bene».

(Fonte: Skysport)