All’indomani dal suo compleanno, Romelu Lukaku ringrazia tifosi e colleghi per i tanti auguri che gli hanno recapitato. Sono arrivati al giocatore attraverso i suoi profili social e attraverso i canali dell’Inter. In un tweet, il giocatore interista ha detto grazie a tutti per il pensiero e ha scritto: “Grazie per tutti i messaggi. State al sicuro e Dio vi benedica. Pace”.