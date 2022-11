Lukaku punta la Croazia. L’idea del ct Martinez è di averlo nell’ultima partita del girone

"Per il Belgio sarà una partenza ad handicap, perché Romelu Lukaku non sta bene e la convocazione – diciamola tutta – in altri casi, di fronte ad altri giocatori, sarebbe sfumata. Ma di Big Rom ce n’è uno, anche e soprattutto per il c.t. Roberto Martinez. «Senza di lui dovremmo cambiare tipo di gioco», diceva quando ancora non era sicuro di inserirlo in lista. Da “dovremmo” a “dovremo” il passo è breve. Perché Lukaku salterà almeno le prime due gare del girone, quelle con Canada e Marocco: l’idea è averlo in pista per l’ultima sfida, con la Croazia, che potrebbe valere il primo posto del girone", si legge su La Gazzetta dello Sport.