Lukaku, vacanza con un programma dell’Inter. “Romelu è una vera industria”

Romelu è partito dalla Sardegna per poi spostarsi in America. Nel tour estivo, ogni spostamento è avvenuto con voli privati

E' stato l'anno di Romelu Lukaku e dovrà esserlo anche il prossimo. L'Inter e Simone Inzaghi contano pesantemente su di lui e il belga vuole farsi trovare pronto per quando si aggregherà al gruppo. Spiega La Gazzetta dello Sport : "Archiviata la delusione per l’Europeo, Romelu si è rifugiato nel calore della famiglia e degli amici più cari in Belgio. E delle tante persone che lavorano al suo fianco per permettergli di non avere pensieri e rimanere sempre focalizzato sul suo lavoro. Le sue vacanze sono state un mix di relax, mare, allenamenti e appuntamenti di lavoro.

Sì, perché Lukaku non è solo un calciatore ma una vera industria in movimento e la sua partnership con Roc Nation lo sta trasformando in icona mondiale. Romelu ha fatto tappa in diversi posti, portandosi dietro le persone indispensabili. Mamma Adolphine e il figlio Romeo, il suo fisioterapista personale Oscar e il team di Roc Nation che ne cura l’immagine. Con in mano il programma di allenamento stilato insieme all’Inter, Romelu è partito dalla Sardegna per poi spostarsi in America. Nel tour estivo, ogni spostamento è avvenuto con voli privati, per tutelarsi al massimo contro la possibilità di esporsi al rischio contagio".