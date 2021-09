Lukaku: “Voglio vincere sia col Belgio che con il Chelsea. Non ho bisogno di altro”

Romelu Lukaku, ex centravanti dell'Inter ora al Chelsea, ha parlato della gara che giocherà domani il Belgio contro la Repubblica Ceca

Romelu Lukaku, ex centravanti dell'Inter ora al Chelsea, ha parlato della gara che giocherà domani il Belgio contro la Repubblica Ceca. Per l'attaccante sarà la centesima presenza in Nazionale: "Questo significa molto per me. Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo. Questo è davvero speciale. Spero di poter far parte di tutto questo per molto tempo a venire".