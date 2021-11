Gds – Lukaku, hanno vinto i soldi. All’Inter era protagonista. In un mondo ideale…

Al Chelsea l'attaccante belga ha perso centralità, in nerazzurro quasi tutto ruotava intorno a lui

Sicuramente si aspettava un inizio di stagione diverso Romelu Lukaku . In estate ha spinto per tornare al Chelsea, ma fin qui, complice anche un infortunio, Big Rom non ha avuto un grande impatto sui Blues. Anzi c'è la sensazione che senza il belga al centro dell'attacco, la squadra di Tuchel giri meglio. "Lukaku ha lasciato l’Inter in estate, il Chelsea gli ha offerto il doppio. Anche l’Inter lo ha ceduto per denaro. Quest’estate gli interessi dell’Inter e dell’attaccante si sono incastrati e la compravendita è stata definita in poche ore", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Oggi come oggi Lukaku ha perso centralità, rispetto al biennio interista. All’Inter era fondamentale e solare, non vogliamo dire che tutto ruotasse attorno a lui, ma quasi. È andato da Tuchel, che non sembra entusiasta di lui quanto Conte. Hanno vinto i soldi, le montagne di milioni del mega contratto. In un mondo ideale chi sta bene in un posto dovrebbe rimanervi, non cedere al richiamo del denaro. Lukaku è più ricco, forse appagato. Un anno fa di questi tempi tuonava nell’Inter in ascesa scudetto, oggi pedala in gruppo nel Chelsea, attore non ancora protagonista in Premier League".