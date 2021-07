Delusione Lukaku, GdS: “Impeccabile dal dischetto, si divora il più facile dei gol”

Non la miglior serata del centravanti dell'Inter nella gara persa dal Belgio contro l'Italia nei quarti di finale

Gloria per Barella, delusione per Lukaku. Serata agli opposti per i due giocatori dell'Inter. Il centravanti belga, infallibile ancora una volta dal dischetto, non è nella sua miglior serata e non trova il gol che avrebbe riaperto la partita.