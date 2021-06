Wright: “A Lukaku dissero ‘Sei barzelletta’ quando lasciò lo United. Ora…”

L'ex attaccante dell'Arsenal ha detto la sua sulla condizione di big Rom dopo la prima partita disputata con il Belgio

L'opinionista ha detto la sua sul giocatore nerazzurro: «Io e Roy Keane abbiamo parlato dei motivi per i quali Lukaku è ora il giocatore che è, e perché non era quel giocatore allo United, e sono ragioni diverse. Ha spesso dovuto lottare per trovare spazio con Rashford o Martial. E giocava troppo avanti. Lui va tra le linee e supera i difensori avversari. Sembra non abbia una meta e lì comincia il pericolo. Tutto ciò che ha fatto nell'ultima partita col Belgio, che si trattasse di giocare per la squadra o andare dritto, liberare spazio, è stato davvero bello vedere. Quando ha lasciato la Premier la gente lo prendeva in giro quasi come a dire 'sei una barzelletta di giocatore, vedremo quello che farai' L'atmosfera era quella. Ora la guardi ed è un giocatore fisicamente terrificante». Ora sono quelle critiche ad essere diventate una barzelletta.