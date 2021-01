LuLa inceppata? Conte non si preoccupa, ora l’Inter ha più armi per colpire

Il reparto offensivo dell’Inter sta funzionando alla grande. I nerazzurri sono il miglior attacco del campionato con 45 gol in 18 partite, 5 in più di Napoli e Atalanta, 8 più del Milan, +10 sulla Juve e +15 sulla Lazio.

“Le statistiche ci dicono anche che i due attaccanti in campionato sono a secco da tre partite. E non era mai successo. Contro Samp, Roma e Juve a segnare sono stati difensori e centrocampisti: De Vrij, Skriniar,(che con 6 reti all’attivo è il terzo marcatore della squadra), Vidal e Barella che, a metà campionato, ha già fatto meglio della scorsa stagione: 2 gol (contro 1), 5 assist rispetto ai 4 del 2019/20. La LuLa si è inceppata? Non è così (in Coppa Italia Lukaku ha deciso la sfida con la Fiorentina), ma poco importa.Non a caso è andata in gol con 12 giocatori diversi. Tra gli altri ecco: D’Ambrosio , Gagliardini, Perisic, Brozovic, Sanchez. Insomma, Conte può stare tranquillo. I goleador lui li ha in tutti i reparti”, conclude il portale sportivo.