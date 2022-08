La LuLa è tornata. TS: “L’Inter ha fatto il suo dovere ma i due attaccanti…”

"L’Inter ha fatto il suo dovere vincendo le prime due gare di campionato, percorso quasi obbligato in vista delle prossime partite dal coefficiente di difficoltà più alto contro Lazio (a Roma venerdì 26), Milan (sabato 3 settembre) e Torino (il 10-11 settembre, la Lega deve ancora ufficializzare il calendario) - il 30 agosto nell’infrasettimanale arriverà a San Siro la Cremonese -, e lo ha fatto grazie anche alle reti della sua coppia d’oro, ricompostasi dopo una stagione di lontananza. La squadra di Inzaghi non avrà ancora ritrovato la fluidità della manovra della scorsa annata e i ritmi incalzanti della sua azione offensiva, ma in attacco produce ancora molto: 5 gol segnati con cinque marcatori differenti, 38 conclusioni di cui 17 in porta in due partite con i portieri Falcone e Dragowski migliori in campo fra gli avversari", prosegue il quotidiano.