GdS – Luna Park Inter: per gli ottavi biglietto da visita che non piacerà a nessuno

La Gazzetta dello Sport sottolinea i numeri positivi dei nerazzurri in campo internazionale fino a questo momento

al Luna Park nerazzurro si divertono tutti, in primis gli spettatori. Cento conclusioni verso la porta sono un biglietto da visita niente male per una squadra che mancava dagli ottavi di Champions da dieci stagioni e che negli ultimi tre anni aveva buttato via la qualificazione all’ultima giornata, facendosi divorare dalla tensione a un passo dal traguardo. Oggi l’Inter di Inzaghi è più sbarazzina e meno calcolatrice: solo così poteva mettere in fila Bayern (97 tiri), Real (95), City (94) e Chelsea (89) nella classifica dei tiri verso la porta, solo così poteva costruirsi l’opportunità di andare a giocarsi il primo posto nel girone a Madrid. E se sarà secondo posto, pazienza. Di sicuro nessuna prima sarà felice di ritrovarsi Dzeko e Lautaro contro negli ottavi.